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Общество ,  
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В Орехово-Зуево на пешеходном переходе сбили женщину с коляской

В подмосковном городе Орехово-Зуево автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с коляской, в которой находился ее сын, сообщила пресс-служба управления МВД по Московской области.

В результате ребенок 2023 года рождения пострадал, его доставили в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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В середине сентября в подмосковном поселке Михнево произошло ДТП с участием инспектора ГИБДД. Как сообщили в полиции, он сбил троих детей, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавших 2017, 2018 и 2019 годов рождения доставили в больницу с травмами.

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ДТП Дети МВД Орехово-Зуево Московская область
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