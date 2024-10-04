Орловский губернатор назвал регион «одновременно тылом и передним краем»
Жителям Орловской области стоит быть готовыми к очередным воздушным тревогам после того, как в регионе впервые объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.
Сигналы тревоги прозвучали в области утром 4 октября. Режим опасности действовал почти полтора часа, по словам главы региона, «все вражеские снаряды были своевременно уничтожены нашими силами ПВО».
«Однако мы должны быть готовы к повторению подобных угроз <...> Орловщина сегодня — одновременно тыл и передний край боевых действий», — отметил губернатор.
Он также рассказал жителям, что следует делать при объявлении опасности и где искать укрытие.
В Орловской области также периодически сбивают украинские беспилотники. Последний раз Минобороны сообщало о сбитом над регионом дроне в конце сентября.
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