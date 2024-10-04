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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области объявили опасность ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

На территории Орловской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Сигнал начал действовать с 11:13 мск. Жителей области просят оставаться в безопасных местах.

Согласно данным телеграм-канала губернатора, сигнал об опасности он объявил в первый раз.

Над Орловской областью ночью сбили беспилотник
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Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

В Орловской области периодически сбивают украинские беспилотники. В частности, в конце сентября силы ПВО уничтожили БПЛА над регионом. В результате падения обломков дрона никто не пострадал, о разрушениях власти не сообщали.

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Теги
Военная операция на Украине Орловская область ракетная опасность Андрей Клычков
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