В Орловской области объявили опасность ракетной атаки
На территории Орловской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Сигнал начал действовать с 11:13 мск. Жителей области просят оставаться в безопасных местах.
Согласно данным телеграм-канала губернатора, сигнал об опасности он объявил в первый раз.
В Орловской области периодически сбивают украинские беспилотники. В частности, в конце сентября силы ПВО уничтожили БПЛА над регионом. В результате падения обломков дрона никто не пострадал, о разрушениях власти не сообщали.
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