Минобороны отчиталось об уничтожении ракетой «Искандер» 12 бронемашин ВСУ
В Сумской области российские военные уничтожили ракетой «Искандер» 12 боевых бронированных машин вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Группировки войск «Север» обнаружили в лесополосе район, где находилась ротно-тактическая группа одного из батальонов 47-й бригады ВСУ.
«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожено 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Обстрелы Сумской области участились на фоне операции ВСУ в Курской области, которая началась 6 августа. С того дня Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении резервов, иностранной бронетехники, пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ на этом направлении.
Так, 5 сентября ведомство сообщило о поражении резервов 12 бригад ВСУ в Сумской области.
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