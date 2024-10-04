Минобороны отчиталось об уничтожении ракетой «Искандер» 12 бронемашин ВСУ

Фото: Минобороны России

В Сумской области российские военные уничтожили ракетой «Искандер» 12 боевых бронированных машин вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Группировки войск «Север» обнаружили в лесополосе район, где находилась ротно-тактическая группа одного из батальонов 47-й бригады ВСУ.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожено 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Обстрелы Сумской области участились на фоне операции ВСУ в Курской области, которая началась 6 августа. С того дня Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении резервов, иностранной бронетехники, пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ на этом направлении.

Так, 5 сентября ведомство сообщило о поражении резервов 12 бригад ВСУ в Сумской области.