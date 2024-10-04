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В Петербурге 150 мигрантов с российскими паспортами отвезли в военкомат

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге полицейские провели рейд среди мигрантов и отвезли 150 человек в военкомат, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Рейд проходил на Сенном и Апраксином рынках. «Было проверено более 600 граждан, в том числе иностранных, из них выявлено более 60 человек с административными нарушениями, в том числе постановки на воинский учет, у 13 иностранных граждан выявлены нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В итоге полиция доставила более 150 человек в военкомат, где их должны поставить на воинский учет. Иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, привлекут к административной ответственности.

Также следователи завели уголовное дело в отношении участкового территориального отдела полиции МВД по Санкт-Петербургу по статье о вымогательстве взятки — п. «б» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

Кроме того, в августе вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года 1117 человек лишились гражданства России «в связи с совершением ими противоправных действий».

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мигранты иностранцы военкомат воинский учет Санкт-Петербург
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