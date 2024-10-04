Расследование убийства сотрудника Запорожской АЭС. Видео

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Следственный комитет (СК) расследует убийство сотрудника службы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрея Короткого, сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

«По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство [Короткого] <...> было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало», — говорится в сообщении.

Короткий получил при взрыве многочисленные ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли — раненый умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса «Убийство общеопасным способом». Возможное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники СК опросили свидетелей и очевидцев взрыва.

Короткий погиб при подрыве автомобиля 4 октября. Бомба в машине взорвалась, когда он сел в автомобиль, припаркованный около его дома на бульваре Каштанова.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал убийство терактом. Он выразил соболезнование родным погибшего и пообещал оказать помощь его семье.