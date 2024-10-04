В Москве задержали угрожавшего устроить взрыв пьяного с военной сумкой

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция задержала пьяного мужчину, на которого пожаловались за неподобающее поведение на северо-востоке Москвы, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МВД.

Ранее источник телеканала «360» передал, что пьяный 54-летний мужчина пригрозил устроить взрыв в Москве. По данным собеседника телеканала, у мужчины была с собой большая военная сумка. Злоумышленника посадили в машину скорой помощи возле станции метро «Тимирязевская».

«4 октября в полицию поступило сообщение о неподобающем поведении мужчины на территории северо-восточного округа», — сообщили РБК в МВД.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, то обнаружили мужчину «с внешними признаками опьянения», после чего доставили его в территориальный отдел полиции». «По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении гражданина к установленной законом ответственности», — добавили в ведомстве.

27 сентября работники отеля на Чертановской улице вызвали полицию из-за постояльца, который размахивал гранатой и угрожал взорвать ее. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали, всех находившихся в отеле эвакуировали. По данным Росгвардии, 41-летний мужчина приехал в столицу из Свердловской области, во время обыска в его номере нашли две боевые гранаты РГД-5.