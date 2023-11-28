Россиянину дали 12 лет колонии за попытку взорвать отдел полиции

Фото: Владислав Шатило / РБК

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке теракта и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ.

Обвиняемый — житель Вологодской области 1999 года рождения. По данным ФСБ, он состоял в террористической организации National Socialism/White Power. Согласно приговору суда, первые три года из 12 лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

По версии ФСБ, в 2022 году мужчина зарегистрировался под псевдонимом в телеграм-канале National Socialism/White Power для получения инструкций по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях, а также приобретения знаний и навыков обращения со взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. В спецслужбе считают, что он планировал совершить теракт в зданиях правоохранительных органов.

В рамках подготовки к теракту мужчина обследовал два участковых пункта полиции и прилегающие к ним территории, искал камеры видеонаблюдения и пути подхода. Довести свой замысел до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Южный окружной военный суд 23 ноября приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины, который устроил взрыв в здании отдела ГИБДД в Мелитополе в Запорожской области и планировал еще два теракта. Первые четыре года он будет отбывать тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в марте 2022 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало украинца и склонило его к совершению взрывов в Мелитополе. В августе 2022 года он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них сработало в оконном проеме здания ГИБДД — были повреждены фасад и внутреннее помещение здания.