В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с гранатами
Сотрудники Росгвардии и полиции задержали на юге Москвы угрожавшего взорвать гранату мужчину, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
Полицию вызвали работники отеля на Чертановской улице, постоялец которого размахивал гранатой и угрожал взорвать ее. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленника задержали, всех находившихся в отеле эвакуировали. По данным Росгвардии, 41-летний мужчина приехал в столицу из Свердловской области. Во время обыска в его номере нашли две боевые гранаты РГД-5. Ведомство продолжает проверку.
В конце августа в Москве задержали угрожавшего саблей прохожим мужчину. Выпивший прохожий шел к дому по Пятницкому шоссе, потом достал саблю из ножен и стал угрожать людям. По данным прокуратуры, для этого он использовал «малозначительный повод».
Молодые люди на улице смогли задержать злоумышленника, после чего передали его полиции. Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. По этой статье ему могут дать до семи лет лишения свободы.
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