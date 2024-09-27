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В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с гранатами

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с гранатами
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Сотрудники Росгвардии и полиции задержали на юге Москвы угрожавшего взорвать гранату мужчину, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Полицию вызвали работники отеля на Чертановской улице, постоялец которого размахивал гранатой и угрожал взорвать ее. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника задержали, всех находившихся в отеле эвакуировали. По данным Росгвардии, 41-летний мужчина приехал в столицу из Свердловской области. Во время обыска в его номере нашли две боевые гранаты РГД-5. Ведомство продолжает проверку.

В Москве мужчина угрожал прохожим саблей
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В конце августа в Москве задержали угрожавшего саблей прохожим мужчину. Выпивший прохожий шел к дому по Пятницкому шоссе, потом достал саблю из ножен и стал угрожать людям. По данным прокуратуры, для этого он использовал «малозначительный повод».

Молодые люди на улице смогли задержать злоумышленника, после чего передали его полиции. Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. По этой статье ему могут дать до семи лет лишения свободы.

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