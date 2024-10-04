Сенатор предложил обязать банки сообщать в договоре о лимитах переводов

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Сенатор от Ульяновской области и член комитета по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину обязать банки писать в договорах о возможности установить лимит на онлайн-переводы по картам. С обращением сенатора ознакомилось «РИА Новости».

Некоторые банки предоставляют клиентам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы онлайн-переводов за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан.

«Прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений <...> в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных средств права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств», — предложил Гибатдинов.

Он объяснил, что внедрение такой нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты.

С 1 мая россияне могут переводить без комиссии до 30 млн руб. между своими счетами через мобильные приложения или личный кабинет по номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

Летом того же года ЦБ повысил лимит на разовый перевод через СБП до 30 млн руб. До этого сумма одного перевода в СБП не могла превышать 1 млн руб. В регуляторе объяснили, что новые меры будут способствовать развитию конкуренции между банками и снизят «операционные риски людей», которые снимали со счета наличные средства для их перевода в другой банк без комиссии.