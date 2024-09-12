В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизмену

Владимира Пазина также обвинили в подготовке к теракту и в передаче данных о военных транспортных средствах «представителю иностранного государства»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Южный военный окружной суд приговорил жителя Севастополя Владимира Пазина к 16 годам лишения свободы за госизмену и подготовку к совершению террористического акта, об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

«Житель Севастополя в 2023 году собрал и передал через интернет-мессенджер представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации, и окружающей обстановке», — сказано в сообщении.

Обвинение настаивало, что 40-летний мужчина по указанию куратора забрал из тайника самодельное взрывное устройство и собирался установить его в автомобиль.

Суд приговорил Пазина к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год после отбывания наказания, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

В августе ФСБ задержала в ДНР женщину по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, девушка передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следователи возбудили дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.