В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизмену
Южный военный окружной суд приговорил жителя Севастополя Владимира Пазина к 16 годам лишения свободы за госизмену и подготовку к совершению террористического акта, об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
«Житель Севастополя в 2023 году собрал и передал через интернет-мессенджер представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации, и окружающей обстановке», — сказано в сообщении.
Обвинение настаивало, что 40-летний мужчина по указанию куратора забрал из тайника самодельное взрывное устройство и собирался установить его в автомобиль.
Суд приговорил Пазина к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год после отбывания наказания, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
В августе ФСБ задержала в ДНР женщину по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, девушка передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следователи возбудили дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
По Земле ударит облако солнечной плазмы
Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области
Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов