 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизмену

Владимира Пазина также обвинили в подготовке к теракту и в передаче данных о военных транспортных средствах «представителю иностранного государства»
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Южный военный окружной суд приговорил жителя Севастополя Владимира Пазина к 16 годам лишения свободы за госизмену и подготовку к совершению террористического акта, об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

«Житель Севастополя в 2023 году собрал и передал через интернет-мессенджер представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации, и окружающей обстановке», — сказано в сообщении.

Обвинение настаивало, что 40-летний мужчина по указанию куратора забрал из тайника самодельное взрывное устройство и собирался установить его в автомобиль.

Суд приговорил Пазина к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год после отбывания наказания, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

В августе ФСБ задержала в ДНР женщину по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, девушка передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следователи возбудили дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова
госизмена Ростовская область терроризм суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Белорусские таможенники нашли в посылке из России более 950 боеприпасовПолитика, 18:01
Лукашенко заявил об отсутствии агрессии по отношению к ПольшеПолитика, 17:54
Задержали главу ДолгопрудногоПолитика, 17:51
Индийский транзит: почему вырос экспорт российской нефти в ИндиюPro, 17:51
Реальный бизнес. Тест-драйв нового Geely PrefaceАвто, 17:46
Почему искусственный интеллект убивает наукуРБК и Сбер, 17:45
МЧС предложило добавить политзанятия в работу с личным составомПолитика, 17:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин снял Масленникова с должности посла в ЧерногорииПолитика, 17:43
В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизменуПолитика, 17:42
Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 сентябряИнвестиции, 17:30
Анна Груздо назначена директором по маркетингу ПСБПресс-релиз, 17:28
Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоуСпорт, 17:22
Лукашенко призвал Армению сохранить с Белоруссией добрые отношенияПолитика, 17:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:17