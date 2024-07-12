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Общество ,  
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Мать найденного в чемодане в Перми ребенка заподозрили в его убийстве

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи подозревают 34-летнюю женщину в убийстве ее девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

По данным следствия, тело ребенка было найдено в Ленинском районе города на одной из мусорных площадок. Останки мальчика находились в чемодане, который обнаружил мужчина.

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Фото:Moscowproc / Telegram

Местное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По информации Mash, женщина, которая принесла чемодан с ребенком на свалку, хотела выбросить его с моста в реку Каму, но потом передумала. Чемодан обнаружили местные бездомные.

Теги
Пермь чемодан ребенок убийство подозреваемый Следственный комитет
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