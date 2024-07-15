Мать найденного мертвым на помойке в Перми мальчика признала вину

Ирина Шатова (Фото: СУ СК России по Пермскому краю)

Жительница Перми признала вину в убийстве девятилетнего сына, чье тело нашли в чемодане на мусорной площадке, сообщает в телеграм-канале пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

«В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 12 июля 34-летняя Ирина Шатова задушила своего ребенка и оставила на его теле колото-резаные раны. Убийство произошло в ее квартире в Мотовилихинском районе города.

Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми. 13 июля мать ребенка задержали. По данным телеграм-канала Mash, женщина пряталась на чердаке отеля «Жемчужина». Портал 59.ru со ссылкой на соседа Шатовой пишет, что у нее было трое детей — два сына и дочь. Женщина ушла от отца убитого ребенка два года назад и проживала с другим мужчиной.

СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего. Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.