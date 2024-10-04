Путин прислал венок на церемонию прощания с Добрыниным

Церемония прощания с композитором Добрыниным в Москве (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / TACC)

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Траурное мероприятие состоялось в Москве на Троекуровском кладбище.

Кроме политика, цветы в память об артисте прислали солист «Любэ» Николай Расторгуев, продюсер Игорь Матвиенко, Алла Пугачева и футбольный клуб «Динамо» — композитор был фанатом команды.

Путин в письме родным и близким Добрынина назвал артиста «замечательным певцом и композитором», а также «талантливым, неординарным человеком». Президент подчеркнул, что с прискорбием узнал о смерти артиста.

Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Он известен как автор многих популярных песен, которые исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, группа «Земляне» и другие.

В середине 1980-х он начал выступать как сольный артист, а затем основал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». Его наиболее популярные композиции — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». В 1996 году Добрынин получил звание народного артиста России.