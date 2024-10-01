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Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью Добрынина

Михаил Мишустин и&nbsp;Вячеслав Добрынин
Михаил Мишустин и Вячеслав Добрынин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина в связи с его смертью, слова сочувствия опубликовала пресс-служба Кремля.

«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — говорится в тексте.

Президент подчеркнул, что с прискорбием узнал о смерти артиста, и назвал Добрынина «замечательным певцом и композитором», а также «талантливым, неординарным человеком».

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Вячеслав&nbsp;Добрынин

По его словам, Добрынин внес в развитие российской эстрады «большой творческий вклад».

Соболезнования в связи с его смертью также выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас», — высказался он по этому поводу. Его слова привела пресс-служба правительства.

Премьер назвал музыкальные композиции Добрынина «легендарными хитами» и «классикой отечественной эстрады».

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Добрынин известен как автор многих популярных песен, которые исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, группа «Земляне» и другие.

В середине 1980-х он начал выступать как сольный артист, а затем основал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». Его наиболее популярные композиции — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». В 1996 году Добрынин получил звание народного артиста России.

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Вячеслав Добрынин соболезнования народный артист смерть Владимир Путин Михаил Мишустин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
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