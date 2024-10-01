Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью Добрынина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина в связи с его смертью, слова сочувствия опубликовала пресс-служба Кремля.
«В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — говорится в тексте.
Президент подчеркнул, что с прискорбием узнал о смерти артиста, и назвал Добрынина «замечательным певцом и композитором», а также «талантливым, неординарным человеком».
По его словам, Добрынин внес в развитие российской эстрады «большой творческий вклад».
Соболезнования в связи с его смертью также выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Это невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких и всех нас», — высказался он по этому поводу. Его слова привела пресс-служба правительства.
Премьер назвал музыкальные композиции Добрынина «легендарными хитами» и «классикой отечественной эстрады».
Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Добрынин известен как автор многих популярных песен, которые исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, группа «Земляне» и другие.
В середине 1980-х он начал выступать как сольный артист, а затем основал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». Его наиболее популярные композиции — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». В 1996 году Добрынин получил звание народного артиста России.
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