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Военная операция на Украине ,  
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Бортников дал оценку вылазке ВСУ в Курской области

Глава ФСБ Бортников: вылазка ВСУ под Курском направлена на провокацию ответа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должна подтолкнуть Россию к ответу, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его слова приводит ТАСС.

Бортников отметил, что «вылазка украинских формирований» направлена на «провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе». Он добавил, что операция ВСУ в Курской области не облегчает положение украинских войск в Донбассе.

Также Бортников сообщил, что в интернациональном легионе ВСУ служат 18 тыс. участников. Он уточнил, что «особенно широко» представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Оценивая бои в Курской области, Зеленский заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.

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Теги
Александр Бортников ФСБ Украина ВСУ Курская область
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