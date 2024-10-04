Бортников дал оценку вылазке ВСУ в Курской области
Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области должна подтолкнуть Россию к ответу, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его слова приводит ТАСС.
Бортников отметил, что «вылазка украинских формирований» направлена на «провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе». Он добавил, что операция ВСУ в Курской области не облегчает положение украинских войск в Донбассе.
Также Бортников сообщил, что в интернациональном легионе ВСУ служат 18 тыс. участников. Он уточнил, что «особенно широко» представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
Оценивая бои в Курской области, Зеленский заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.
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