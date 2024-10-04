Бросившие часть в Донбассе бойцы ВСУ вышли на митинг под Николаевом
Около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу, пишет «Суспільне Миколаїв».
Военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения для участия в боевых действиях на этом направлении, сообщает издание. Командир взвода по имени Сергей заявил журналистам, что не раз просил предоставить оружие, в том числе пулеметы Калашникова: «[Мне ответили, что] у нас нет».
Представитель Военной службы правопорядка (специальное формирование в составе ВСУ), присутствовавший на встрече с военными, не стал комментировать ситуацию. Начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский заявил, что подразделение полностью укомплектовано. Он предупредил, что военным грозит уголовная ответственность.
Согласно ст. 407 УК Украины, она наступает, если боец самовольно оставляет часть на срок от трех суток до месяца (за это предусмотрено до трех лет лишения свободы). За самовольное оставление части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Телеканал CNN со ссылкой на бывших и нынешних украинских командиров и офицеров писал в начале сентября, что украинским войскам в Донбассе не хватает подкреплений, особенно тяжелая ситуация складывается в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке.
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