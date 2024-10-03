Роспотребнадзор оценил риск вспышки лихорадки Марбург в России
Роспотребнадзор отслеживает информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, ситуация непрерывно мониторится для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства.
«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков», — сказано в сообщении.
Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, летальность которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, достигает до 88%. Передается при прямом контакте. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота. Вакцины от данного вируса пока нет.
Первую вспышку Марбурга зафиксировали в Руанде. Местный Минздрав зарегистрировал 26 случаев заболевания. Большинство заболевших — работники двух медицинских учреждений в Кигали. По данным ВОЗ, погибли шесть человек. Mirror писал о восьми погибших.
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