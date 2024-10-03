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МВД показало видео допроса подозреваемого в похищении кенгурят

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в похищении трех кенгурят. Один из детенышей погиб, еще одного пока не нашли

МВД показало видео допроса подозреваемого в похищении кенгурят
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она опубликовала кадры допроса подозреваемого.

По версии следствия, первое преступление произошло рано утром 27 сентября в Заволжском районе Ярославля, неизвестный похитил детеныша кенгуру по кличке Крош, спустя три дня еще одно похищение произошло в Калужской области — там украли двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на вокзале в городе Александров во Владимирской области, в его сумке нашли одного из похищенных в калужском зоопарке кенгурят.

«Второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле», — говорится в сообщении.

В Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят
Общество
Фото:Парк птиц «Воробьи»

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2, ст. 158 УК), максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что третье животное мужчина успел продать в Москве. По его данным, задержанный украл кенгуру под заказ для одного из частных зоопарков столичного региона. Mash утверждает, что один из трех кенгурят был отдан владельцам частного зоопарка в подмосковном Королеве, подозреваемый собирался обменять животное на обезьяну.

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кенгуру похищение МВД
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