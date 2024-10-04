Движение по дороге из Бейрута в Дамаск приостановили после авиаудара

Виды Бейрута (Фото: Ali Alloush / Reuters )

Международную трассу из Бейрута в Дамаск временно перекрыли после авиаударов Израиля в районе контрольно-пропускного пункта «Эль-Масна», который находится на границе Ливана с Сирией, сообщил ливанский и.о. министра общественных работ и транспорта Али Хамие. Его слова приводит Al Wasat.

«Дорога, служащая основным коридором для гуманитарных нужд и десятков тысяч ливанцев в Сирию, временно прекратила работу после израильского рейда», — сказал Хамие.

Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» использует дорогу между Сирией и Ливаном для перевозки боевой техники. Он призвал ливанские власти проводить строгие проверки грузовиков, проезжающих через гражданские КПП, и если транспорт содержит боевую технику, разворачивать его обратно.

Хамие в ответ заявил, что все морские, воздушные и наземные переходы, включая и КПП «Эль-Масна», «обслуживаются ливанскими службами безопасности», а все проезжающие через него грузовики подлежат «контролю».

Сирию и Ливан соединяют шесть КПП, переход «Эль-Масна» является самым важным и загруженным. ЦАХАЛ ударила по «Эль-Масна» в ночь на 4 октября, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Операция «Стрелы севера» против «Хезболлы», которую проводит ЦАХАЛ, началась 23 сентября. Ее целью армия обороны назвала уничтожение инфраструктуры шиитской группировки. В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана.

Вечером того же дня Иран запустил около 200 ракет по территории Израиля в ответ на ликвидацию руководства «Хезболлы», в том числе лидера группировки Насраллы Хасана. Тегеран пообещал, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».