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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС

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Военная операция на Украине
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ФСБ установила личности причастных к подготовке убийств офицеров командного состава Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его слова приводит агентство ТАСС.

Он уточнил, что в поиске причастных к подготовке убийств офицеров и «к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», помог Комитет госбезопасности Белоруссии. Кроме того, благодаря информации Службы государственной безопасности Узбекистана была пресечена деятельность десяти боевиков ячейки международной террористической организации и выявлены пятеро участников террористических организаций, занимавшихся вербовкой и сбором средств.

Бортников не привел данных о том, кто и когда хотел убить офицеров командного состава ВКС.

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Александр Бортников

Бортников также отчитался, что в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины служат около 18 тыс. иностранцев. В составе подразделения участвуют наемники из 85 стран, отметил глава ФСБ. «Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», — уточнил он.

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Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
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