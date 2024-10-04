ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС
ФСБ установила личности причастных к подготовке убийств офицеров командного состава Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его слова приводит агентство ТАСС.
Он уточнил, что в поиске причастных к подготовке убийств офицеров и «к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», помог Комитет госбезопасности Белоруссии. Кроме того, благодаря информации Службы государственной безопасности Узбекистана была пресечена деятельность десяти боевиков ячейки международной террористической организации и выявлены пятеро участников террористических организаций, занимавшихся вербовкой и сбором средств.
Бортников не привел данных о том, кто и когда хотел убить офицеров командного состава ВКС.
Бортников также отчитался, что в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины служат около 18 тыс. иностранцев. В составе подразделения участвуют наемники из 85 стран, отметил глава ФСБ. «Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», — уточнил он.
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