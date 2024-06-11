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Военная операция на Украине ,  
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Бортников обвинил Украину в поиске исполнителей терактов среди мигрантов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
По мнению Бортникова, теракты и диверсии должны ослабить ресурсную поддержку российской армии. ФСБ предотвратила восемь терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украина при поддержке США и стран НАТО ищет исполнителей терактов и других преступлений, вербуя мигрантов, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Его слова приводит представитель ведомства Сергей Яковлев.

«[Украина] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — отметил Бортников.

По его словам, украинская сторона ищет и вербует «исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов».

С начала проведения военной операции правоохранительными органами России на стадии приготовления предотвращены 134 террористических преступления, уточнил Бортников. Восемь терактов предотвратили на государственных объектах и в местах массового скопления людей, подготовку преступлений осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона.

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22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли ТЦ. Погибли более 140 человек, среди них шестеро детей, более 550 пострадали. Непосредственно исполнителями теракта следователи считают уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Как заявил Бортников в мае, «можно с уверенностью сказать», что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет «непосредственное отношение» к теракту. Он уточнил, что одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов».

В ходе заседания НАК, проведенного 11 июня, Бортников снова обвинил спецслужбы Украины в причастности к теракту в «Крокусе». В Киеве заявляли о непричастности к теракту.

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ФСБ НАК ФСБ Александр Бортников теракт трудовые мигранты
Александр Бортников фото

Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
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