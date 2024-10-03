Четыре фигуранта дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»

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Следователи установили, что четверо фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе» являются боевиками запрещенной террористической группировки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о Гадоеве Ш.Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А., уточняет «РИА Новости». Против них завели уголовные дела по факту участия в деятельности запрещенной террористической группировки «Вилаят Хорасан», незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и незаконного изготовления взрывного устройства, совершенных организованной группой.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя «Вилаят Хорасан». Исполнителями теракта следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они арестованы. По делу о теракте задержаны более 20 человек, говорили в ФСБ.