На месте пожара в хабаровском музыкальном театре задержали мигрантов

СК завел дело о нарушении безопасности после пожара в хабаровском музтеатре

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, на месте задержали мигрантов, которые, предположительно, в них участвовали. Также СК начал проверку по статье об организации незаконной миграции

Следственный комитет завел уголовное дело из-за пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре, сообщило региональное управление ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Виновным по ней грозит до трех лет лишения свободы при отсутствии погибших.

По версии следствия, здание театра загорелось 3 октября из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных и других работ.

На месте силовики задержали мигрантов. По данным СК, они проводили работы. СК также начал проверку по факту организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК).

Также ведомство инициировало проверку по статье о халатности (ст. 293 УК).

Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушился фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.

Вскоре после начала пожара огонь распространился на 1 тыс. кв. м., позднее площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. На ней огонь удалось локализовать.

По информации МЧС, при пожаре пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Первым двум помощь оказали на месте, женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.

Как сообщили в региональном минкульте, в сентябре в театре начался ремонт крыши, на него выделили 36,4 млн руб. РЕН ТВ со ссылкой на данные портала госзакупок писал, что работы вела строительная компания «Антикор-ДВ».