В Петербурге пресекли деятельность по организации незаконной миграции

В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы, по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба Управления Следственного Комитета по городу.

«В настоящее время задержаны 3 члена преступной группы, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, три фигуранта, а также другие участники группы, которые являются сотрудниками управления по вопросам миграции (УВМ) МВД не позднее июля 2024 года вступили в преступный сговор для незаконной постановки иностранцев на миграционный учет.

Участники группы искали мигрантов, которым за денежное вознаграждение оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в России, после чего направляли их в органы УВМ для постановки на миграционный учет. Регистрацию они проводили в трех хостелах в городе, где за указанный срок оформили документы 21 мигранту, отмечает пресс-служба.

Следователи расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции, совершенная организованной группой. Возможное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Уже были проведены 10 обысков по местам проживания членов преступной группы, в хостелах, а также в подразделениях УВМ.

Ранее, 30 сентября, в Москве силовики задержали по подозрению в организации незаконной миграции троих мужчин, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры.

Фигуранты дела получали от 5 тыс. до 10 тыс. руб. от каждого заказчика, всего они заработали более 5 млн руб.