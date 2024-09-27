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Военная операция на Украине ,  
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Следствие назвало зарплату воевавшего за ВСУ 72-летнего наемника из США

Наемник из США получал в ВСУ по $1 тыс. за участие в боях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) американец Стефан Хаббард получал в месяц $1 тыс. за участие в боевых действиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление прокурора в суде.

Ранее Мосгорсуд начал рассмотрение дела 72-летнего американца. Хаббарда обвиняют по ст. 353 Уголовного кодекса России — участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

По данным агентства, на заседании 27 сентября суд продлил арест американца до 26 марта 2025 года. Следующее заседание по делу состоится 3 октября, указано в карточке дела на сайте Мосгорсуда.

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Стефан Джеймс Хаббард

Обвиняемый родился в Мичигане, в Харьковскую область он уехал в 2014 году вместе с гражданской женой. В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм.

Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. В апреле его задержал российский военнослужащий.

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Военная операция на Украине США наемники ВСУ
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