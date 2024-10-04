Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения США и России

Сергей Рябков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от позиции и действий Вашингтона, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, означает ли готовность России к долгому противостоянию с США возможность перерастания политического противодействия в военное, Рябков сказал, что МИД рассматривает этот вариант комплексно и со всех точек зрения. Он уточнил, что Москва предостерегает Вашингтон от дальнейшей эскалации.

«До бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — отметил Рябков. Он подчеркнул, что бесконечные попытки «испытать нас на прочность» приведут к жестким контрмерам.

Посол России в США Анатолий Антонов тоже считает, что Вашингтон с помощью Украины ведет войну против Москвы. Это, в свою очередь, приведет мир к угрозе применения атомного оружия. По словам дипломата, планету ждет «неминуемая катастрофа», если ударами вглубь России будут задеты «силы ядерного сдерживания». Антонов призвал американскую сторону задуматься о последствиях такой политики.

25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину страны. Новые меры он назвал «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России. По его словам, для государства и его союзников возникли новые источники военных угроз, поэтому ядерную доктрину необходимо адаптировать «к нынешним реалиям».

Новый генсек НАТО Марк Рютте, вступивший в должность 1 октября, заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает со стороны России угрозы немедленного применения ядерного оружия.