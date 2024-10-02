РАН: вспышка на Солнце произошла в области максимального воздействия на Землю

Ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на Солнце за семь лет

Вспышка X7.1 в разных спектральных диапазонах (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН)

Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1, она стала второй по силе за последние семь лет, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточнили в институте, вспышку зафиксировали в 1:20 мск 2 октября. «Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится в публикации. В РАН отметили, что последствия вспышки на Земле смогут ощутить в ночь с 4 на 5 октября, однако пока рано давать точный прогноз.

Ученые пояснили, что вспышка стала второй по мощности в текущем солнечном цикле — за последние семь лет. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 15 мая 2024 года произошла вспышка силой Х8,79 — она стала самой мощной.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки, М5 — умеренные, Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные. Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. Контакт облака плазмы с планетой может привести к магнитным бурям, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Чем сильнее вспышка, тем больше энергия и выше уровень магнитной бури.

Ранее, 1 июня, на Солнце зарегистрировали вспышку мощностью X1.1, которая продлилась 17 минут. В Институте прикладной геофизики предупредили, что после этого явления возникнут ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.