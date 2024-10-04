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Политика ,  
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МЧС провело в Якутии учения по борьбе с дронами

Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)
Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

Пожарные Якутии провели ночные учения по тушению пожара, который, по легенде, возник после атаки дронов на нефтебазу «Саханефтегазсбыт», сообщило региональное управление МЧС.

По тревоге подняли бойцов Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На учениях была смоделирована ситуация пожара третьего ранга, поэтому к «тушению» привлекли 86 человек и 22 единицы техники.

«По легенде, в результате атаки дронов взорвался резервуар с дизельным топливом, на нефтебазе произошел разлив и начался крупный пожар. Общая площадь территории — свыше 48 тыс. га, в емкостях хранится почти 300 тыс. куб. м нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт», — уточнил руководитель учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения Маирбег Цховребов.

Рекомендации о действиях на такой случай получили не только сотрудники МЧС, но и руководство АО «Саханефтегазсбыт».

Губернатор сообщил о последствиях атаки дрона на нефтебазу под Воронежем
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Этой ночью в Перми и Воронеже на нефтебазах произошли реальные пожары.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Аннинском районе один из сбитых дронов упал на территории нефтебазы, загорелась пустая цистерна. По предварительной информации, пострадавших нет.

В промзоне деревни Осенцы в Пермском крае пожар охватил 10 тыс. кв. м. Загорелись емкости с топливом, в настоящее время возгорание потушили. Информации о пострадавших также нет.

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Якутия нефтебаза дроны учения МЧС
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