МЧС провело в Якутии учения по борьбе с дронами
Пожарные Якутии провели ночные учения по тушению пожара, который, по легенде, возник после атаки дронов на нефтебазу «Саханефтегазсбыт», сообщило региональное управление МЧС.
По тревоге подняли бойцов Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На учениях была смоделирована ситуация пожара третьего ранга, поэтому к «тушению» привлекли 86 человек и 22 единицы техники.
«По легенде, в результате атаки дронов взорвался резервуар с дизельным топливом, на нефтебазе произошел разлив и начался крупный пожар. Общая площадь территории — свыше 48 тыс. га, в емкостях хранится почти 300 тыс. куб. м нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт», — уточнил руководитель учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения Маирбег Цховребов.
Рекомендации о действиях на такой случай получили не только сотрудники МЧС, но и руководство АО «Саханефтегазсбыт».
Этой ночью в Перми и Воронеже на нефтебазах произошли реальные пожары.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Аннинском районе один из сбитых дронов упал на территории нефтебазы, загорелась пустая цистерна. По предварительной информации, пострадавших нет.
В промзоне деревни Осенцы в Пермском крае пожар охватил 10 тыс. кв. м. Загорелись емкости с топливом, в настоящее время возгорание потушили. Информации о пострадавших также нет.
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