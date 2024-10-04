СК проверит информацию о похищениях пенсионеров для работы на стройках
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о случаях похищения пожилых людей для работы на стройках, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Глава ведомства поручил доложить по обстоятельствам похищения пожилых людей и использования их труда в ряде регионов России», — рассказали в СК.
Такие меры Бастрыкин принял после того, как в эфире федерального канала вышла программа, в которой обсуждали подобные случаи похищения пенсионеров. Там рассказали, что пожилых людей используют в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее.
Ранее председатель Следственного комитета распорядился взять на контроль ведомства другое дело, связанное с пенсионерами. В конце сентября Бастрыкин поручил передать в СК уголовное дело об избиении пенсионерки в Ульяновске. Инцидент произошел 23 сентября — в тот день мужчина несколько раз ударил по лицу пожилую женщину, которая продавала возле магазина цветы.
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