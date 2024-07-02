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Суд арестовал двух обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена

Залумхан Ибрагимов
Залумхан Ибрагимов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал двух обвиняемых в похищении гражданина Италии в центре города, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Залумхан Ибрагимов и Али Зеналов пробудут под арестом два месяца — до 29 августа 2024 года. Им вменяют похищение человека, совершенное организованной группой — п. «а» ч. 3 ст. 126 Уголовного кодекса. По статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

В центре Москвы похитили итальянского бизнесмена и увезли в Брянск
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Стефано Гуидотти

Ранее источники РБК сообщили, что 28 июня гендиректора российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти похитили в центре Москвы. По версии следствия, Ибрагимов и другие фигуранты дела представились представителями правоохранительных органов, напали на итальянца с пистолетом, посадили в машину и увезли его в Брянск, где удерживали сутки. В СК добавили, что незадолго до похищения у Гуидотти произошел конфликт с конкурентом.

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Теги
Замоскворецкий суд Москва арест похищение человека
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