В ООН 4 октября пройдет заседание Совбеза по теракту на «Северных потоках»

В ООН 4 октября пройдет заседание Совбеза по теракту на Nord Stream

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме подрывов газопроводов системы «Северный поток», сообщает пресс-служба постпредства России при организации в телеграм-канале.

«4 октября <...> состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теракту на «Северных потоках», — рассказали в постпредстве.

Заседание начнется в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Зимой 2024 года Копенгаген и Стокгольм приняли решение закрыть свои расследования. Берлин продолжил разбирательство.

Согласно расследованию Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, в начале сентября 2022 года украинцы вышли на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из порта в Ростоке в Германии, совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. По данным The Wall Street Journal, операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Изначально план одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже из-за просьбы ЦРУ отдал приказ прекратить операцию бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, однако тот его не исполнил. Координатором атаки считается бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червинский. Официальный Киев отрицает причастность к подрывам газопроводов. Российский президент Владимир Путин возложил вину за взрывы на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев», так как для такой атаки нужны силы и средства на уровне государства.

Москва так и не получила от Берлина информации о ходе расследования терактов на газопроводах, сообщил ранее РБК посол России в Германии Сергей Нечаев. В конце сентября Россия предъявила ФРГ, Дании, Швеции и Швейцарии досудебные претензии по вопросу подрывов на газопроводах. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, если прогресса в расследовании терактов не последует в течение полугода, Россия обратится по этому делу в Международный суд ООН.