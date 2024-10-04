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Военная операция на Украине ,  
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На экс-генсека НАТО подали иск из-за развязывания им конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брюсселе против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск за причастность к развязыванию конфликта на Украине и преступления против мира и человечности. Истцом выступил исследователь конфликта на Украине Патрик Пазен, о подаче иска он сообщил на своем сайте.

По законам Бельгии, Столтенбергу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным по изложенным в иске пунктам, отметил на пресс-конференции адвокат Пазена Филипп Ванлангендонк.

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Йенс Столтенберг

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — приводит ТАСС выдержку из искового заявления.

По словам Пазена, иск был подан в суд Брюсселя 27 сентября. Он отмечает, что изучал историю конфликта на Украине, он написал книгу под названием «Война в Украине, уголовная ответственность Запада» и опубликовал две книги молодого автора из Донбасса.

Истец подчеркнул, что Столтенберг не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить конфликт на Украине, хотя «детально» разбирался в отношениях с Москвой. К моменту начала боевых действий у многих жителей ДНР и ЛНР были российские паспорта, поэтому Россия не могла не начать военные действия, так как «была обязана защищать своих граждан» и не могла «допустить ядерной угрозы», которая исходила от Украины в связи с намерением получить ядерное оружие, отметил истец.

В качестве доказательств прямой подготовки Украины к военному конфликту в иске приводятся, в том числе, заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. По их словам, документ подписали только для того, чтобы дать Киеву время для вооружения.

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Йенс Столтенберг

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о цели заключения минских соглашений стали для него неожиданными и разочаровывающими. Заявление бывшего канцлера подтверждает, что Россия приняла правильное решение, начав на Украине спецоперацию, отметил президент. «Все эти минские соглашения никто не собирался исполнять», — сказал Путин.

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Йенс Столтенберг Украина иск в суд Брюссель НАТО
Йенс Столтенберг фото

Йенс Столтенберг

политик
16 марта 1959 года
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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