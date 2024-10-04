В Брюсселе против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск за причастность к развязыванию конфликта на Украине и преступления против мира и человечности. Истцом выступил исследователь конфликта на Украине Патрик Пазен, о подаче иска он сообщил на своем сайте.

По законам Бельгии, Столтенбергу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным по изложенным в иске пунктам, отметил на пресс-конференции адвокат Пазена Филипп Ванлангендонк.

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — приводит ТАСС выдержку из искового заявления.

По словам Пазена, иск был подан в суд Брюсселя 27 сентября. Он отмечает, что изучал историю конфликта на Украине, он написал книгу под названием «Война в Украине, уголовная ответственность Запада» и опубликовал две книги молодого автора из Донбасса.

Истец подчеркнул, что Столтенберг не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить конфликт на Украине, хотя «детально» разбирался в отношениях с Москвой. К моменту начала боевых действий у многих жителей ДНР и ЛНР были российские паспорта, поэтому Россия не могла не начать военные действия, так как «была обязана защищать своих граждан» и не могла «допустить ядерной угрозы», которая исходила от Украины в связи с намерением получить ядерное оружие, отметил истец.

В качестве доказательств прямой подготовки Украины к военному конфликту в иске приводятся, в том числе, заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. По их словам, документ подписали только для того, чтобы дать Киеву время для вооружения.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).



Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.



Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о цели заключения минских соглашений стали для него неожиданными и разочаровывающими. Заявление бывшего канцлера подтверждает, что Россия приняла правильное решение, начав на Украине спецоперацию, отметил президент. «Все эти минские соглашения никто не собирался исполнять», — сказал Путин.