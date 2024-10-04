В Одинцово ссора четырех мужчин переросла в драку со стрельбой
В результате стрельбы в подмосковном городе Одинцово пострадал человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.
Сообщение о стрельбе у одного из домов на Сколковской улице поступило в полицию 3 октября в 20:30. По данным МВД, из «неустановленного оружия» несколько раз выстрелил один из участников драки, которая произошла во время ссоры четырех мужчин.
В результате один из них получил ранение, его доставили в больницу. Стрелявший с места инцидента скрылся, остальных участников конфликта доставили в отдел полиции.
Местонахождение и личность правонарушителя пока не известны, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
В прошлом месяце стрельбу устроил другой житель Подмосковья. 26 сентября в Мытищах задержали мужчину, который несколько раз выстрелил в воздух на берегу Пироговского водохранилища. В результате его действий никто не пострадал, после выстрелов тот выкинул оружие.
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