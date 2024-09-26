Полицейские задержали стрелявшего на Пироговском водохранилище мужчину

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Подмосковные полицейские нашли и задержали мужчину за нарушение общественного порядка в Мытищах — на берегу Пироговского водохранилища он несколько раз выстрелил в воздух и выкинул оружие, сообщило региональное управления МВД России.

По его данным, в результате происшествия на берегу водоема пострадавших нет.

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