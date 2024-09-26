Полицейские задержали стрелявшего на Пироговском водохранилище мужчину
Подмосковные полицейские нашли и задержали мужчину за нарушение общественного порядка в Мытищах — на берегу Пироговского водохранилища он несколько раз выстрелил в воздух и выкинул оружие, сообщило региональное управления МВД России.
По его данным, в результате происшествия на берегу водоема пострадавших нет.
Материал дополняется
Умер актер Роман Мадянов
Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия
Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России
Назван лучший трансфер лета в российском футболе
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу
Google ограничил создание новых аккаунтов в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов