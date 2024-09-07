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В Махачкале произошла перестрелка у компьютерного клуба

В Махачкале произошла перестрелка у компьютерного клуба, пострадал человек

В центре Махачкалы произошла перестрелка у компьютерного клуба, ранен как минимум один человек, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Толстого и Танкаева. Собеседник «РИА Новости» уточнил, что стреляли из травмата. Он добавил, что есть раненые, однако их число не уточнил.

ТАСС пишет, что пострадал один человек. Агентство также опубликовало видео, на котором видно разбитые стеклянные двери со следами от пуль.

Mash Gor со ссылкой на очевидцев сообщает, что прозвучало не менее семи выстрелов. По данным телеграм-канала, после этого в клуб вбежали три человека, все они были ранены. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы также сообщает о трех пострадавших.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее в тот же день, 6 сентября, в Красноярске мужчина открыл стрельбу из окна на третьем этаже жилого дома по автомобилям на парковке. По данным Mash, он стрелял по воробьям, которые мешали ему спать. Силовики оцепили дом и вывели оттуда жильцов, мужчину задержали.

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Махачкала Дагестан стрельба раненые
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