 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мещанский суд Москвы эвакуировали после сообщений о минировании

Мещанский суд Москвы эвакуировали после сообщений о минировании
Video

В Мещанский суд Москвы перекрыли вход после сообщения об эвакуации, убедился корреспондент РБК.

К зданию суда привезли трех людей, скованных наручниками, они стоят рядом с полицейскими у ограды суда. Вход в суд перекрыли красной лентой.

Ранее агентство «Москва» рассказало, что в столичные суды поступили сообщения о минировании. Всего «заминированы» оказались 13 судов, в том числе Пресненский и Басманный.

Терминалы аэропорта Орли в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество

25 марта из Центра им. Пирогова из-за сообщения о минировании эвакуировали 900 человек. Тревога оказалась ложной. В Санкт-Петербурге из торгового дома «Пассаж» за день до этого эвакуировали посетителей после звонка о минировании. В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу уточнили РБК, что сообщение об опасности оказалось ложным.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Мещанский районный суд Москвы Москва суды эвакуация минирование
Материалы по теме
Суд в Москве заочно приговорил экс-посла Украины в Казахстане к 6 годам
Политика
Гусев сообщил о завершении разминирования сел в Острогожском районе
Политика
Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Кремль заявил, что готов помочь ДуровуПолитика, 12:42
Нарышкин не поверил в то, что Дуров раскроет Западу чувствительные данныеПолитика, 12:39
Названы лидеры российского рынка виртуализации по версии «ТМТ Консалтинг»РБК Отрасли, 12:38
Суд в России приговорил гражданина США к 14 годам как наемника ВСУПолитика, 12:28
Песков назвал закон о запрете УПЦ «нападением на настоящее христианство»Политика, 12:21
Песков анонсировал особое поручение Путина по борьбе с инфляциейЭкономика, 12:19
В Кремле оценили необходимость чистить переписки после задержания ДуроваПолитика, 12:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бывший голкипер «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру в 41 годСпорт, 12:16
Продавец дал скидку по договору. Не спешите радоватьсяPro, 12:11
В РХБЗ сообщили о ввозе на Украину ядерного топлива для «грязной бомбы»Политика, 12:09
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Орловка в ДонбассеПолитика, 12:07
Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера передали РосимуществуБизнес, 12:07
Как инвестиция в CRM-систему позволит увеличить эффективность и прибыльРБК Компании, 12:00
Четверо детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне в ЕгорьевскеПолитика, 11:56