Мещанский суд Москвы эвакуировали после сообщений о минировании

Video

В Мещанский суд Москвы перекрыли вход после сообщения об эвакуации, убедился корреспондент РБК.

К зданию суда привезли трех людей, скованных наручниками, они стоят рядом с полицейскими у ограды суда. Вход в суд перекрыли красной лентой.

Ранее агентство «Москва» рассказало, что в столичные суды поступили сообщения о минировании. Всего «заминированы» оказались 13 судов, в том числе Пресненский и Басманный.

25 марта из Центра им. Пирогова из-за сообщения о минировании эвакуировали 900 человек. Тревога оказалась ложной. В Санкт-Петербурге из торгового дома «Пассаж» за день до этого эвакуировали посетителей после звонка о минировании. В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу уточнили РБК, что сообщение об опасности оказалось ложным.