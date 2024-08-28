В ЛНР вынесли приговор по делу о покушении с заминированным телефоном
Уроженку ЛНР, передавшую экс-главе местной таможни телефон со взрывчаткой, приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу 350 тыс. руб., сообщается на сайте управления СК по ЛНР.
Речь идет о покушении на бывшего начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского, которое произошло в сентябре 2023 года.
По данным следствия, месяцем ранее женщина приехала в Киев, где получила от куратора деньги и мобильный телефон, который должна была передать. В Луганске она отдала посылку Афанасьевскому, «замаскировав внешность и изменив имя». Взрывное устройство должно было сработать после включения телефона. После передачи аппарата женщина поспешно ушла. Спустя несколько дней ее задержали. Женщина призналась в содеянном.
Как сообщали источники «Коммерсанта», телефон Афанасьевскому подарил его знакомый по имени Николай, который предлагал не переставать поддерживать связь. Николай советовал использовать для этого Telegram из-за его безопасности, но, узнав, что Афанасьевский освоил только телефонные разговоры и СМС, выразил готовность подарить ему современный смартфон. Телефон затем передала знакомая Николая, которая пришла на встречу в ярко-рыжем парике и очках. По словам Афанасьевского, ее вид показался ему подозрительным, но он не придал этому большого значения.
Бывший таможенник принес телефон домой в воскресенье, и до вторника его сын настраивал устройство и скачивал приложения. Только утром во вторник номер экс-таможенника появился в Telegram, после чего почти сразу ему позвонил Николай. Взрыв раздался, когда сын передавал Афанасьевскому телефон.
Мощность заряда в тротиловом эквиваленте исчислялась буквально в граммах, но ее бы хватило, чтобы убить, если бы жертва держала телефон возле головы. У мужчины было ранено лицо, у сына травмировало пальцы.
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