Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла на связь, она находится в Израиле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя артистки Константина Манжулу.
«Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше никаких комментариев дать не могу», — сказал он.
По данным телеграм-канала Mash, она оказалась там за несколько часов до начала массированной атаки Ирана. Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней из-за большого спроса на авиабилеты и уменьшения числа рейсов, уточнил телеграм-канал.
О пропаже дочери Успенская сообщила ранее на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Она также просила всех, кто располагает информацией, обратиться в пресс-службу певицы.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.Тегеран тогда заявил, что сделал это в ответ на убийство лидеров ливанской группировки «Хезболла», которые погибли во время авиаударов Израиля по Ливану 27 сентября.
В связи с ракетными ударами возникли перебои в авиасообщении: были закрыты аэропорты, некоторые авиакомпании отменили рейсы в Израиль и соседние государства.
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