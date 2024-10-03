Представитель Успенской сообщил о пропаже ее дочери

По словам представителя певицы, Плаксина пропала около недели назад в Москве, окружение артистки связывает это с поездками девушки в Донбасс. Сама Успенская сообщила, что ее дочь пропала, пока она была на гастролях

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала, сообщил «АиФ» пресс-секретарь артистки.

По его словам, Плаксина пропала около недели назад в Москве. Успенская и ее окружение связывает пропажу девушки с ее деятельностью, сказал он. Татьяна Плаксина — певица и художница.

«Таня действительно пропала. Мы это связываем с ее поездками в ЛНР и ДНР. Она пропала в Москве, где она сейчас находится — мы не знаем», — сказал пресс-секретарь Успенской.

Певец Николай Басков на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) опубликовал обращение от имени Успенской:

«Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно <...> Я была на гастролях и не знаю, что произошло», — сообщила певица.

Артистка также связала пропажу Плаксиной с поездкой в Донбасс.

Татьяна Плаксина — дочь Успенской от четвертого брака с бизнесменом Александром Плаксиным. Она родилась в 1989 году в США. В разные годы она была инструктором йоги, занималась живописью, дизайном одежды.

В 2018 году Татьяна Плаксина попала в аварию, в которой получила перелом челюсти, потеряла пять зубов. Позже Успенская рассказывала, что ее дочь перенесла тяжелую реабилитацию и у нее возникли проблемы с наркотиками.

В 2022 году Татьяна Плаксина начала карьеру певицы. В ноябре она выложила клип на свою дебютную песню «Чудо». Артистка выступает под сценическим именем Pacha TATI.