Над Черным морем засекли британский и американский самолеты-разведчики
Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon заметили в небе над Черным морем к западу от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar.
Оба самолета являются военными и используются для разведки. Самолет королевских Воздушных военных сил вылетел из аэропорта Констанца, этот румынский город находится на Черноморском побережье.
Военный самолет ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО на Крите. Чтобы достичь Черного моря, он пролетел над Грецией и Болгарией, пишет «РИА Новости».
В ночь с 26 на 27 сентября Румыния подняла в воздух четыре боевых самолета для мониторинга ситуации на границе с Украиной. Два истребителя F-16 ВВС Румынии, а затем еще два истребителя F-18 ВВС Испании взлетели с двух румынских авиабаз, в том числе в Констанце.
Около 3:00, когда истребители находились в воздухе, румынские радиолокационные системы примерно на три минуты зафиксировали беспилотник, который, по данным источника, вошел в воздушное пространство Румынии близ украинской границы.
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