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ПМЭФ-2024 ,  
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Орешкина назначили председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ

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ПМЭФ-2024
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина председателем оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал нынешний министр обороны Андрей Белоусов. Следующий ПМЭФ-2025 состоится 18–21 июня 2025 года.

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В форуме в 2024 году приняли участие 21,8 тыс. человек из 139 стран. На полях ПМЭФ-2024 стороны заключили более 1 тыс. соглашений на сумму свыше 6,4 трлн руб.

В частности, ВЭБ.РФ и «РусГидро» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Томская область и «Сибагро» договорились о совместном инвестиционном проекте, который позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. В Санкт-Петербург приехали главы четырех стран: Боливии, Зимбабве, Абхазии и Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины).

Теги
Максим Орешкин Владимир Путин ПМЭФ
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