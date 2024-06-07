ПМЭФ-2024 ,
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Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Трансляция
Кадры выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Кремль, анонсируя заседание, сообщал, что глава государства выступит с видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также оценит проблемы в международной торговле и финансовой системе и экономике России. «Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике, поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — говорил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На пленарном заседании также выступят президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве.