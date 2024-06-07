Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Кремль, анонсируя заседание, сообщал, что глава государства выступит с видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также оценит проблемы в международной торговле и финансовой системе и экономике России. «Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике, поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — говорил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На пленарном заседании также выступят президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве.