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ПМЭФ-2024 ,  
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Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Трансляция

Кадры выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2024

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Кремль, анонсируя заседание, сообщал, что глава государства выступит с видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, а также оценит проблемы в международной торговле и финансовой системе и экономике России. «Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике, поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — говорил позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На пленарном заседании также выступят президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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Владимир Путин трансляция ПМЭФ выступление
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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