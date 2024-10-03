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Дело Абызова ,  
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Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру Абызову

Сюжет
Дело Абызова
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии за создание преступного сообщества, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд окончательно назначил Михаилу Абызову наказание на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом», — говорится в сообщении.

Рассмотрение жалобы на приговор началось в конце июня.

Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима
Политика
Михаил Абызов

ФСБ задержала бывшего министра в марте 2019 года. В обвинительном заключении на 122 листах говорилось, что Абызов причастен к созданию преступного сообщества или участию в нем, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, сообщество пыталось завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По версии следствия, оно действовало в период с 2011 по 2014 год и похитило 4 млрд руб. Всего по делу проходят 12 фигурантов.

21 декабря 2023 года Преображенский суд признал Абызова виновным по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Абызов называл обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.

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Михаил Абызов Мосгорсуд приговор
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