Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру по вопросам «открытого правительства» России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии за создание преступного сообщества.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который вынес экс-чиновнику обвинительный приговор.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», — рассказала собеседница агентства.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра в конце марта 2019 года, когда он выезжал из Внуково по прилете из Италии. В обвинительном заключении на 122 листах говорилось, что Абызов причастен к созданию преступного сообщества или участию в нем, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, сообщество пыталось завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По версии следствия, оно действовало в период с 2011 по 2014 год и похитило 4 млрд руб. Всего по делу проходит 12 фигурантов.

21 декабря 2023 года Преображенский суд признал Абызова виновным по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты обвиняемого обжаловали приговор.

Абызов называл обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.