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Дело Абызова ,  
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Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову, осужденному на 12 лет колонии
Сюжет
Дело Абызова

Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру по вопросам «открытого правительства» России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии за создание преступного сообщества.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который вынес экс-чиновнику обвинительный приговор.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», — рассказала собеседница агентства.

Адвокаты осужденного на 12 лет экс-министра Абызова обжаловали приговор
Политика
Михаил Абызов

Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра в конце марта 2019 года, когда он выезжал из Внуково по прилете из Италии. В обвинительном заключении на 122 листах говорилось, что Абызов причастен к созданию преступного сообщества или участию в нем, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, сообщество пыталось завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По версии следствия, оно действовало в период с 2011 по 2014 год и похитило 4 млрд руб. Всего по делу проходит 12 фигурантов.

21 декабря 2023 года Преображенский суд признал Абызова виновным по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты обвиняемого обжаловали приговор.

Абызов называл обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.

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Теги
Михаил Абызов Мосгорсуд Москва аппеляция колония

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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