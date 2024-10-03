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Операция Израиля в Ливане ,  
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МЧС России доставило 33 т продуктов и лекарств жителям Ливана

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

МЧС России доставило 33 т продуктов и лекарств жителям Ливана
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Россия направила в Ливан 33 т гуманитарного груза, сообщает пресс-служба МЧС.

Спецборт ведомства доставил населению страны продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, а также передвижные электростанции.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана. По данным Минздрава Ливана, за 2 октября из-за ударов Израиля погибли 46 человек, еще 85 получили ранения.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ЦАХАЛ ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер боевиков Насралла Хасан. «Хезболла» наносила ответные удары, вечером 1 октября массированный удар по Израилю нанес Иран.

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МЧС Ливан гуманитарная помощь
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