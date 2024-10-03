Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийство

Напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса в апреле Александр Быданов признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не в покушении на убийство, сообщил ТАСС адвокат подсудимого Александр Москаленко.

«Он не признает свою вину в покушении на убийство губернатора, в чем его обвиняют, а настаивает на том, что хотел причинить легкий вред здоровью. Но получился тяжелый вред, в нанесении которого Быданов искренне раскаивается», — сказал Москаленко. Он подчеркнул, что в последнем слове Быданов вновь извинился перед Чибисом. Адвокат добавил, что присяжные вынесут вердикт на заседании 4 октября.

Вечером 4 апреля на Чибиса напали с ножом после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его прооперировали. 12 апреля главу региона выписали из больницы. Нападавший объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя он лично не был знаком с Чибисом. На заседании суда в начале октября Быданов назвал свой поступок неадекватным.