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Военная операция на Украине ,  
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Песков не исключил военнослужащего на посту президента России

Песков: в перспективе участник спецоперации может стать президентом России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Участник боевых действий может стать президентом России, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении экс-командира батальона «Спарта» Артема Жоги полпредом президента на Урале.

Президент Владимир Путин назначил его своим полпредом на Урале 2 октября. На встрече с Жогой глава государства рассказал ему, что участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, четверо из них будут работать в администрации президента. Другие участники программы получили должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом».

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Артем Жога

Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий день — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР.

В декабре того же года именно Жога попросил Путина переизбраться на посту президента, лидер государства согласился.

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Артём Жога Дмитрий Песков президент Россия Конституция
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