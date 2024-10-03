Песков не исключил военнослужащего на посту президента России
Участник боевых действий может стать президентом России, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«По Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении экс-командира батальона «Спарта» Артема Жоги полпредом президента на Урале.
Президент Владимир Путин назначил его своим полпредом на Урале 2 октября. На встрече с Жогой глава государства рассказал ему, что участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, четверо из них будут работать в администрации президента. Другие участники программы получили должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом».
Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий день — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР.
В декабре того же года именно Жога попросил Путина переизбраться на посту президента, лидер государства согласился.
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