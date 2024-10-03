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Политика ,  
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Жога запланировал кадровые решения после знакомства с командой на Урале

Артем Жога
Артем Жога (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В команде полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) возможны изменения, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» новый полпред на Урале, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. Президент Владимир Путин назначил его на должность своего представителя 2 октября.

«Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, посмотреть, какие есть <…> сложности в работе», — сказал Жога. Он добавил, что личных помощников заберет с собой в команду, поскольку они знают его график и стиль работы. «А там уже будем смотреть — познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения», — уточнил он.

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Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий день — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР. В декабре того же года Жога попросил Путина переизбраться на посту президента.

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Артём Жога Урал Уральский федеральный округ правительство
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