Жога запланировал кадровые решения после знакомства с командой на Урале
В команде полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) возможны изменения, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» новый полпред на Урале, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. Президент Владимир Путин назначил его на должность своего представителя 2 октября.
«Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, посмотреть, какие есть <…> сложности в работе», — сказал Жога. Он добавил, что личных помощников заберет с собой в команду, поскольку они знают его график и стиль работы. «А там уже будем смотреть — познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения», — уточнил он.
Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий день — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР. В декабре того же года Жога попросил Путина переизбраться на посту президента.
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов