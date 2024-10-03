 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывший министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта

Экс-министр Башкирии Клебанов дал показания на другого фигуранта дела о взятке
Александр Клебанов
Александр Клебанов (Фото: aleksandr_klebanov / Telegram)

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов начал сотрудничать со следствием и дал показания на другого фигуранта по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, в котором рассматривают вопрос о продлении домашнего ареста экс-министру.

«Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом», — рассказал следователь.

По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на сумму более ₽50 млн
Общество
Юрий Кузнецов

Клебанова задержали 7 мая, в тот же день глава Башкирии Радий Хабиров уволил его с поста. В мае суд заключил экс-министра под стражу, но в июне меру пресечения поменяли на домашний арест. По версии следствия, Клебанов, будучи членом совета директоров компании «Башкиравтодор», потребовал от руководства фирмы «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении оплаты по контрактам на перевозку стройматериалов.

30 сентября против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере, уточнили в Следственном комитете. По версии следователей, Марзаев получил взятку в размере 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании. Они передали деньги в обмен на покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки был Клебанов.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Башкирия взятка в особо крупном размере Министерство транспорта Басманный суд
Материалы по теме
СК потребовал арестовать и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Политика
В городе в Башкирии контракт с армией заключат мэр, военком и депутат
Политика
Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»Политика, 14:42
Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийствоОбщество, 14:36
Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатовПолитика, 14:34
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 14:33
В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дняТехнологии и медиа, 14:31
Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в РоссииОбщество, 14:26
Работа уже не радует: пути выхода из кризиса среднего возраста в карьереPro, 14:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Криптобиржа Bybit открыла торговлю биржевыми индексами за USDTКрипто, 14:20
Песков не исключил военнослужащего на посту президента РоссииПолитика, 14:19
Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»Бизнес, 14:08
Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет БубликСпорт, 14:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:03
Замена титану и термолиз: над чем работает R&D в нефтехимииТренды, 14:01
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериаламиОбщество, 14:01