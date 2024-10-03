Бывший министр транспорта Башкирии дал показания на другого фигуранта

Александр Клебанов (Фото: aleksandr_klebanov / Telegram)

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов начал сотрудничать со следствием и дал показания на другого фигуранта по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, в котором рассматривают вопрос о продлении домашнего ареста экс-министру.

«Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал показания на совершение преступления другим лицом», — рассказал следователь.

Клебанова задержали 7 мая, в тот же день глава Башкирии Радий Хабиров уволил его с поста. В мае суд заключил экс-министра под стражу, но в июне меру пресечения поменяли на домашний арест. По версии следствия, Клебанов, будучи членом совета директоров компании «Башкиравтодор», потребовал от руководства фирмы «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении оплаты по контрактам на перевозку стройматериалов.

30 сентября против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере, уточнили в Следственном комитете. По версии следователей, Марзаев получил взятку в размере 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании. Они передали деньги в обмен на покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки был Клебанов.